Atalanta-Napoli rigore negato ad Hojlund | marito impreca e la moglie lo accoltella La ricostruzione

Durante la partita Atalanta-Napoli, un tifoso azzurro di 40 anni ha reagito violentemente al rigore negato a Hojlund, iniziando a imprecare davanti alla televisione. La rabbia ha portato il marito a rivolgersi con insulti, mentre la moglie, esasperata, gli ha subito sferrato un colpo. L’episodio ha attirato l’attenzione di vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La scena si è conclusa con un intervento di polizia nel quartiere.

Una partita di Serie A che finisce al centro di un grave episodio di cronaca. Durante Atalanta-Napoli, un 40enne tifoso azzurro ha iniziato a imprecare davanti alla televisione per il rigore negato a Hojlund. La moglie, 35 anni, ha creduto che quegli insulti fossero rivolti a lei. Ne è nata una lite degenerata in un’aggressione con coltelli. L’uomo è stato ricoverato all’ Ospedale del Mare, la donna arrestata dai carabinieri con accuse pesanti. La lite durante Atalanta-Napoli. Tutto accade mentre il Napoli affronta l’ Atalanta, nella sfida poi terminata 2-1 per i nerazzurri. L’episodio contestato riguarda il contatto tra Hien e Hojlund, con il rigore inizialmente assegnato e poi annullato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

