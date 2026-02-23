Thuram pagano la clausola da 85 milioni | la destinazione

Marcus Thuram dovrà pagare la clausola da 85 milioni di euro per trasferirsi altrove, a causa di un accordo firmato con il suo attuale club. La decisione si basa su un'opzione contrattuale che il calciatore ha attivato, aprendo concretamente le porte a un possibile cambiamento. La sua futura destinazione resta ancora incerta, ma la cifra richiesta rappresenta un ostacolo importante per molte squadre interessate. La situazione si sbloccherà al termine della stagione.

Il futuro di Marcus Thuram rischia di cambiare: ecco cosa potrebbe accadere al termine della stagione in corso. Grazie alla vittoria sul campo del Lecce e alla sconfitta interna del Milan contro il Parma, l’ Inter allunga al comando della classifica di Serie A e porta a 10 i punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Un divario importante quando mancano dodici gare alla fine del campionato. Thuram festeggia (AnsaFoto) – Calciomercato.it Occhio, però, anche al calciomercato Inter dove potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena in estate. Marcus Thuram – secondo l’esperto Fabrizio Romano – potrebbe infatti salutare l’Italia per trasferirsi in Inghilterra: all’interno del contratto del calciatore (in scadenza 30 giugno 2028) ci sarebbe una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che alcune compagini di Premier League sarebbero disposte a pagare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

