Cristiano Ronaldo minaccia di lasciare l’Arabia Saudita. Il portoghese si è detto pronto a usare la clausola da 50 milioni di euro prevista nel suo contratto, in un segnale forte di insoddisfazione. La sua presenza nel deserto saudita rischia di finire bruscamente, scuotendo gli equilibri del calcio mondiale. La situazione è calda e ancora tutta da definire.

l deserto saudita è scosso da un terremoto che rischia di ridisegnare gli equilibri del calcio mondiale e di interrompere bruscamente l’avventura asiatica di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha disertato gli allenamenti e il match contro l’Al Riyadh, lanciando un ultimatum ai vertici dell’ Al Nassr e della Saudi Pro League: secondo le indiscrezioni raccolte da TalkSport, il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe pronto a far valere la clausola rescissoria da 50 milioni di euro già in estate, con la Turchia che osserva interessata l’evolversi di una frattura che appare sempre più profonda. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Ronaldo-Arabia, è rottura totale: CR7 minaccia l’addio e punta la clausola da 50 milioni

Approfondimenti su Ronaldo Arabia

Cristiano Ronaldo ha deciso di fermarsi e non allenarsi più con l’Al-Nassr.

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto l’impugnazione della Juventus, confermando l’obbligo di pagamento di 9,8 milioni di euro a Cristiano Ronaldo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ronaldo Arabia

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo, addio all’Al-Nassr: cifra record per la rescissione. Il Manchester United ci pensa, lo scenario con Messi; Cristiano Ronaldo e Karim Benzema protestano contro la disuguaglianza finanziaria nei club dell’Arabia Saudita; Karim Benzema, sgarbo alla Juventus: l'attaccante va verso l'Al Hilal di Inzaghi; Cristiano Ronaldo, nuovi segnali di rottura: cosa può succedere nelle prossime settimane.

Clamoroso CR7, è pronto a lasciare l’Arabia! La clausola shockIl deserto è in fiamme, e stavolta il sole non c’entra. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Saudi Pro League è arrivato a un punto di rottura che sembra irreversibile. Quella che era nata come una ... msn.com

Missing, in Arabia spopola il manifesto che sfotte Cristiano Ronaldo ricercatoMissing, in Arabia spopola il manifesto per Cristiano Ronaldo ricercato dopo la rinuncia all'ultyimo match (THe Telegraaf) ... ilnapolista.it

Tramite un portavoce, la Saudi League ha risposto al comportamento di Cristiano Ronaldo, che non ha giocato le ultime due partite con l’Al-Nassr come forma di protesta nei confronti del sistema CR7 accusa PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che deti x.com

Per i suoi 41 anni, Cristiano Ronaldo ha fatto il giro del web con il video dei suoi festeggiamenti in Arabia Saudita dove si muove a passi di danza mentre spegne le candeline tra la felicità di chi era con lui! IG | _fcmotivate #cristianoronaldo facebook