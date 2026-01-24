Mateta irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve ecco dove potrebbe trasferirsi

Mateta potrebbe cambiare squadra, con una nuova opzione che si apre dopo la possibilità Juventus. Dopo aver escluso quest’ultima, il suo futuro si definisce altrove. La vicenda mostra come il mercato dei trasferimenti sia in continua evoluzione, con club pronti a intervenire per rinforzare il reparto offensivo. Resta da capire quale sarà la destinazione finale del calciatore e come influirà sulle strategie delle società coinvolte.

Calciomercato Juve, preso En-Nesyri ora spunta una nuova squadra per Mateta. Ecco dove potrebbe trasferirsi il franceseNel calciomercato della Juventus, dopo l'acquisto di En-Nesyri, si fa avanti anche la possibile cessione di Mateta.

Argomenti discussi: Juventus avvisata: su Mateta irrompe l’Aston Villa e cambia lo scenario di mercato; Mercato Juve h24 - Mateta-Juve, ballano 10 milioni di sterline. Contatti per En-Nesyri. No Fiorentina...; Giovane, irrompe il Napoli: c’è l’offerta, ora la Lazio…; Calciomercato Juventus | nuovo ostacolo per Mateta Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede.

Mateta dà l’ultimatum, ma il Crystal Palace non molla: è countdown JuveIl mercoledì dell'ultimatum è passato, ma il futuro di Jean-Philippe Mateta ha subito uno scossone. Perché dopo avere spiegato al Crystal Palace di avere un accordo con la Juventus in prospettiva futu ... msn.com

Mateta, la nuova scommessa di Deschamps: Non me lo aspettavo, un sogno avveratoPrima convocazione in nazionale francese per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace chiamato da Didier Deschamps per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Azerbaigian e Islanda. L’ex ... tuttomercatoweb.com

#Calciomercato | Romano: La Juventus conosce l’interesse dell’Aston Villa per #Mateta: il club inglese ha già avviato i contatti - facebook.com facebook