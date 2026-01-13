Joao Gomes non c’è solo il Napoli | diversi club di Premier League sulle tracce del brasiliano

Joao Gomes, centrocampista brasiliano, è al centro di interesse non solo del Napoli, ma anche di diversi club della Premier League. Secondo Fabrizio Romano, i contatti tra il giocatore e il club azzurro sono in corso, mentre l’accordo con il Wolverhampton resta in fase di definizione. La situazione rimane in evoluzione, con il futuro di Gomes ancora da chiarire nel calciomercato estivo.

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, fa il punto sul calciomercato del Napoli e sulla situazione di Joao Gomes: gli azzurri hanno avviato i contatti con il centrocampista brasiliano per l’estate, ma l’operazione con il Wolverhampton non è ancora chiusa. Calciomercato Napoli, il punto su Joao Gomes. Riporta Romano: «Per quanto riguarda giugno, ci sono tante squadre interessate a Joao Gomes. Il Napoli è una delle squadre che ha chiamato i suoi agenti, questo sicuramente sì, c’è un dialogo in corso, ma al momento ancora non ci sono accordi ritenuti in chiusura col Wolverhampton. Ancora non siamo nel rettilineo finale di questa operazione: manca ancora un bel pezzo di affare prima di poter dire Joao Gomes in dirittura d’arrivo al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

