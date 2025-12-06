TFA Indire primo ciclo il 20 dicembre esami finali In preparazione il secondo ciclo

Orizzontescuola.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude come previsto entro il 31 dicembre 2025 il primo percorso di specializzazione sostegno TFA INDIRE, con prove finali previste il prossimo 20 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Tfa Sostegno X ciclo e percorsi INDIRE al via, le date delle prove e la tabella dei posti disponibili - Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio del X ciclo di specializzazione per il sostegno didattico. Riporta fanpage.it

Percorsi Indire e TFA sostegno: punteggio equiparato nelle GPS. Pillole di Question Time - Nel question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it scrive

Sostegno, anno scolastico 2025/26 inutile sia per seconda fascia GPS che secondo ciclo Indire? - Riceviamo e pubblichiamo un quesito che, da qui a qualche settimana diventerà di stretta attualità per i docenti interessati e che potrà presto trovare una risposta definitiva. Segnala orizzontescuola.it

Scuola, 72mila posti per docenti di sostegno tra Tfa e percorsi Indire: cosa sapere - 000 posti per percorsi di specializzazione per il sostegno, suddivisi tra TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e percorsi gestiti da INDIRE. Scrive tg24.sky.it

TFA Sostegno X ciclo 2025 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: date prove - 436, pubblicato oggi dal Ministero dell’Università e della Ricerca, autorizza l’avvio del X ciclo TFA Sostegno per l’anno accademico 2024/2025. Scrive tg24.sky.it

Percorsi INDIRE Sostegno, a Breve il Secondo Ciclo: ecco le Novità - I percorsi INDIRE del secondo ciclo per docenti di sostegno stanno suscitando grande attenzione tra gli insegnanti interessati a completare il percorso di abilitazione. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tfa Indire Primo Ciclo