Rana si arrende a una Perugia travolgente | al Pala Agsm Aim finisce 0-3

Rana Verona ha subito una sconfitta contro una Perugia molto forte, che ha dominato in campo. La causa è stata la prestazione impeccabile degli ospiti, capaci di mantenere alta la qualità del gioco per tutta la partita. Al Pala Agsm Aim, i veronesi hanno faticato a trovare contromisure e hanno subito i colpi degli avversari. La vittoria permette alla Perugia di consolidare la posizione in classifica, lasciando i padroni di casa senza possibilità di rimonta.

Gli umbri dominano lo scontro diretto e blindano la vetta aritmetica della regular season. Per gli scaligeri una serata complicata nonostante il sostegno degli oltre 5mila presenti sugli spalti Rana Verona si ferma davanti a una Sir Susa Scai Perugia in versione extralusso. In un Pala Agsm Aim ancora sold out, gli uomini di coach Soli non riescono a contenere la qualità e la continuità degli umbri, che si impongono con un netto 0-3 e conquistano matematicamente il primo posto in regular season, oltre alla qualificazione diretta alla prossima Champions League. Verona parte con la diagonale Christenson-Darlan, Mozic e Keita in banda, Cortesia e Vitelli al centro, Staforini libero.