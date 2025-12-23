Un uomo al servizio degli altri | Intitolata a San Sperato una via a Paolo Pitasi

Nel quartiere di San Sperato, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di una via a Paolo Pitasi, figura stimata e profondamente radicata nella comunità. L’evento ha reso omaggio alla sua memoria, riconoscendo il suo impegno e il suo ruolo di sostegno agli altri. La nuova denominazione rappresenta un gesto di gratitudine e un segno di continuità nel ricordo delle persone che hanno contribuito alla crescita del quartiere.

Nel quartiere di San Sperato si è svolta la cerimonia di intitolazione di una via a Paolo Pitasi, figura molto amata e profondamente legata alla comunità locale. Un momento di forte partecipazione e valore simbolico, che ha restituito alla memoria collettiva il ricordo di un uomo capace di.

