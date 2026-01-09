Una vita al servizio degli altri Addio al benemerito Pedrinelli
Salerano si congeda da Aldo Pedrinelli, cittadino benemerito scomparso all’età di 80 anni. Figura riconosciuta per il suo impegno silenzioso e costante al servizio della comunità, Pedrinelli ha lasciato un esempio di dedizione e solidarietà. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla dedizione di chi contribuisce quotidianamente al benessere collettivo.
Salerano piange la scomparsa di Aldo Pedrinelli, 80 anni, cittadino benemerito e punto di riferimento silenzioso ma costante della vita comunitaria. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione in paese, dove Aldo era conosciuto per una dedizione al volontariato che ha attraversato decenni e ambiti diversi, sempre animata da una fede profonda e da un’autentica attenzione verso gli altri. Nel 1998 gli era stata conferita la Candelina d’Oro, riconoscimento simbolo dell’impegno civico, per una vita spesa al servizio della comunità, considerata da lui come una seconda famiglia. Fin da giovane aveva messo a disposizione competenze, tempo ed energie nel volontariato parrocchiale, in particolare in oratorio e nella Corale Lorenzo Perosi, senza far mancare il proprio contributo anche nel volontariato civile con l’associazione MaiSoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
