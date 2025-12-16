Il business delle terre rare venezuelane che dalla Cina finiscono in Ue | tra miniere illegali omicidi e distruzione delle riserve naturali

L'estrazione di terre rare venezuelane, fondamentali per la tecnologia e la transizione ecologica, attraversa un complesso percorso tra miniere illegali, conflitti e impatti ambientali. Questo settore, spesso controllato da attori internazionali come la Cina, si inserisce nel contesto delle sanzioni statunitensi e delle sfide geopolitiche che coinvolgono il Venezuela.

© Ilfattoquotidiano.it - Il business delle terre rare venezuelane che dalla Cina finiscono in Ue: tra miniere illegali, omicidi e distruzione delle riserve naturali Dietro l'assedio statunitense sul Venezuela non c'è solo il petrolio – di cui il Paese vanta le più grandi riserve a livello mondiale -, ma anche minerali critici, tra cui coltan ed elementi di terre rare, spesso legati alla transizione ecologica. Tali risorse naturali sono state tirate in ballo nelle recenti trattative tra Caracas e Washington laddove Nicolás Maduro avrebbe "offerto di tutto" – parole di Trump – pur di restare al potere mentre a inizio novembre, all'American Business Forum, María Corina Machado ha parlato del suo Paese come hub energetico delle Americhe e prossima "frontiera dell'innovazione".