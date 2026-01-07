Nasce la Consulta dei quartieri | Risposte concrete ai cittadini

È stata istituita la Consulta dei quartieri, un organismo volto a favorire un dialogo diretto tra cittadini e amministrazione. Con incontri programmati prima di Natale e a metà gennaio, si mira a sviluppare una pianificazione condivisa di servizi e attività nelle diverse zone della città. Questo progetto rappresenta un passo importante per rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità locali, promuovendo un percorso di collaborazione e ascolto reciproco.

Un primo incontro prima di Natale, un secondo già in calendario per la metà di gennaio, nasce la "Consulta dei quartieri", al via la " programmazione condivisa " di servizi e attività nelle diverse zone della città: "Un percorso innovativo - così l'amministrazione comunale in una nota - per dare risposte concrete alle esigenze reali della cittadinanza". Il nuovo tavolo nasce sulla scia della consulta delle associazioni già operativa. "Le associazioni ne hanno riconosciuto alcuni limiti: partecipazione discontinua, difficoltà a individuare priorità comuni, troppa frammentazione fra settori. Puntiamo ora - così gli amministratori - su un diverso approccio, che valorizza le competenze specifiche di ogni associazione ma punta sul fare rete: il tema dei quartieri sarà il primo terreno di sperimentazione".

