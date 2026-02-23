terranuova ko ingiusto negato un rigore su tassi

Un errore arbitrale ha negato un rigore a Tassi durante la partita tra Terranuova Traiana e Prato, creando grande malcontento tra i giocatori locali. L’episodio si è verificato nel secondo tempo, quando l’arbitro ha escluso il penalty nonostante una chiara trattenuta in area. La decisione ha influenzato il ritmo della gara, che si è conclusa con un risultato amaro per la squadra di casa. I tifosi contestano la mancanza di attenzione dell’arbitro su questa azione decisiva.