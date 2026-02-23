Terranuova ko ingiusto Negato un rigore su Tassi
Un errore arbitrale ha negato un rigore a Tassi durante la partita tra Terranuova Traiana e Prato, creando grande malcontento tra i giocatori locali. L’episodio si è verificato nel secondo tempo, quando l’arbitro ha escluso il penalty nonostante una chiara trattenuta in area. La decisione ha influenzato il ritmo della gara, che si è conclusa con un risultato amaro per la squadra di casa. I tifosi contestano la mancanza di attenzione dell’arbitro su questa azione decisiva.
PRATO 1 TERRANUOVA TRAIANA 0 PRATO (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Cesari, Andreoli (dal 61’ Cela), Greselin, Lattarulo, Zanon; Gioè, Rossetti (dal 65’ Mencagli). All. Dal Canto. TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Degl’Innocenti, Benucci, Simonti (dal 72’ Tassi); Marini, Mannella, Innocenti (dal 46’ Boccardi), Saltalamacchia, Sestri; Bruni, Fantoni (dal 46’ Iaiunese). All. Becattini. Arbitro: Bonasera di Enna (Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo e Kalbhenn di Pordenone). Reti: Polvani al 37’, Note: 1.959 spettatori. Recupero 1’ pt, 4’ st. Ammoniti Risaliti, Bruni, Marini, Furghieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
SERIE D: il tecnico biancorosso evidenzia l’episodio quando la sua squadra, poi raggiunta, era già in vantaggio. La rabbia di Becattini: "Negato un rigore solare al Terranuova, pari ingiusto»Il tecnico del Terranuova Traiana esprime rammarico per il pareggio contro lo Scandicci, evidenziando un episodio chiave: un rigore solare negato alla sua squadra, che avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita.
Atalanta-Napoli, il rigore negato su Hojlund, i tifosi su X: “Ma il Var può intervenire per stabilire l’entità del contatto?”Il rigore negato a Hojlund durante Atalanta-Napoli ha scatenato reazioni tra i tifosi su X, che chiedono se il VAR possa intervenire per valutare meglio il contatto.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Terranuova ko col SienaTERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Saltalamacchia, Senzamici (1’ s.t. Bruni); Simonti (29’ s.t. Tassi), Mannella, Cioce (1’ s.t. Degl’Innocenti ... lanazione.it
Amaranto Channel. . Derby provinciale domani per il Terranuova Traiana che sarà impegnato sul campo del Vivi Altotevere Sansepolcro penultimo in classifica. Mister Becattini invita i suoi alla massima concentrazione per affrontare questa sfida che sulla c - facebook.com facebook