Atalanta-Napoli il rigore negato su Hojlund i tifosi su X | Ma il Var può intervenire per stabilire l’entità del contatto?

Il rigore negato a Hojlund durante Atalanta-Napoli ha scatenato reazioni tra i tifosi su X, che chiedono se il VAR possa intervenire per valutare meglio il contatto. L’attaccante dell’Atalanta è stato atterrato in area sul finire del primo tempo, ma l’arbitro, vicino all’azione, ha deciso di non assegnare il calcio di rigore. La decisione ha suscitato discussioni tra gli appassionati, alcuni chiedono maggiore chiarezza sulle possibilità di revisione.

Hojlund atterrato in area sul finire del primo tempo di Atalanta-Napoli. L’arbitro Chiffi, vicinissimo all’azione, non ha la minima esitazione e indica prontamente il dischetto. È calcio di rigore per la squadra di Antonio Conte, pronta ad esultare. Il direttore di gara viene richiamato al Var e dopo annulla il rigore. Una decisione che ha lasciato sconcertati tanti tifosi che su X si lamentano Atalanta-Napoli, il rigore negato su Hojlund. Valerio Ettari Si continua ad andare contro @sscnapoli gli arbitri, il var #rocchi si deve dimettere ormai si vedono solo orrori sui campi, se si continua così il campionato di serie A varrà € 5,00. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Atalanta-Napoli, rigore revocato ad Hojlund: le polemiche dopo l’intervento del VARL’arbitro Chiffi assegna e poi revoca il rigore a Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, provocando polemiche tra i tifosi. Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenireKalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atalanta-Napoli LIVE; ? Atalanta-Napoli 0-1 | Beukema segna! Poi rigore TOLTO e gol ANNULLATO ?; Moviola Lazio-Atalanta: rigore per la Dea, braccio di Cataldi su cross di Zappacosta; Serie A: Cagliari-Lecce 0-2, Napoli-Roma 2-2, Inter-Juve 3-2: nerazzurri a +8 dai rossoneri - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 04:44. Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, una punizione sblocca il matchConte: De Bruyne e McTominay? Dovete parlare coi dottori Per la situazione di De Bruyne dovete parlare coi dottori, e idem su McTominay. Scott non lo vedo in campo con noi dalla partita col Genoa ( ... tuttosport.com Atalanta-Napoli, rigore su Hojlund incredibilmente revocato. I tifosi: Vergogna, clamorosoIl rigore concesso e poi annullato al Napoli contro l'Atalanta è stato uno degli episodi più discussi del primo tempo. L'episodio è avvenuto al 42' minuto, con il Napoli già in vantaggio per 1-0 grazi ... msn.com Live Atalanta-Napoli 0-1, finisce il primo tempo a Bergamo: Beukema porta in vantaggio gli azzurri. Nel finale Alisson e Vergara sfiorano il raddoppio #atalanta #napoli #ilmattino - facebook.com facebook Penalty for #Napoli ! #AtalantaNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com