SERIE D | il tecnico biancorosso evidenzia l’episodio quando la sua squadra poi raggiunta era già in vantaggio La rabbia di Becattini | Negato un rigore solare al Terranuova pari ingiusto

Il tecnico del Terranuova Traiana esprime rammarico per il pareggio contro lo Scandicci, evidenziando un episodio chiave: un rigore solare negato alla sua squadra, che avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita. L’allenatore sottolinea come, nonostante il vantaggio raggiunto, la squadra abbia subito un pareggio ingiusto, suscitando riflessioni sulla direzione arbitrale e sull’andamento dell’incontro.

TERRANUOVA C’è del rammarico a piazza Coralli dopo il pareggio interno del Terranuova Traiana con lo Scandicci. Stando a quanto visto sul campo, l’1-1 sta un po’ stretto al club biancorosso. Non tanto per una vittoria che è stata vista sfumare al fotofinish, quanto soprattutto per due chiarissime occasioni da gol non concretizzate e un penalty non ravvisato dall’arbitro sul quale mister Becattini è stato durissimo. "Un rigore solare – ha affermato il tecnico – che se fosse stato assegnato la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega, dal momento che in quel frangente stavamo già conducendo per 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

