Diocesi il vescovo Anselmi delegato della Cei al coordinamento per la Terra Santa
Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, è stato nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana come delegato al coordinamento per la Terra Santa. Parteciperà al pellegrinaggio del 2026 della Holy Land Coordination, un'iniziativa internazionale che coinvolge le Conferenze Episcopali di Europa e Nord America, con l’obiettivo di sostenere la Chiesa in Terra Santa.
Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, parteciperà come rappresentante inviato della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) al pellegrinaggio 2026 della Holy Land Coordination, il Coordinamento internazionale delle Conferenze Episcopali europee e nordamericane a sostegno della Chiesa di Terra Santa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Coldiretti consegna la statuina al vescovo Anselmi, nel presepe una nuova figura per raccontare il lavoro
Leggi anche: Il Vescovo di Bergamo: «Ritornare in Terra santa per dare respiro e speranza»
Il Vescovo Anselmi delegato CEI al Coordinamento per la Terra Santa - Nicolò Anselmi, parteciperà come rappresentante inviato della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) al pellegrinaggio 2026 della Holy Land Coordination, il Coordinamento ... newsrimini.it
Giubileo dei giovani: diocesi Rimini, cento ragazzi in cammino per Roma con il vescovo Anselmi - Nella diocesi di Rimini saranno circa 100 i ragazzi e le ragazze che parteciperanno al Giubileo dei Giovani, che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. agensir.it
Diocesi: Rimini, domani la città celebra San Gaudenzo. Mons. Anselmi, “segno di unità e speranza per tutta la comunità” - Martedì 14 ottobre Rimini celebra la solennità di San Gaudenzo, patrono della città e della diocesi, segnando anche l’inizio del nuovo anno pastorale. agensir.it
Proseguono gli incontri del vescovo Claudio Palumbo coi catechisti della Diocesi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.