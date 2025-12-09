' Buco nero' del Consorzio idrico | nuova condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo
La recente condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia evidenzia ancora una volta le criticità del territorio di Caserta, coinvolto in questioni legate alla gestione delle risorse idriche. Questa decisione riaccende l’attenzione sulle condizioni delle infrastrutture e sulla tutela dei diritti dei cittadini in una delle zone più trascurate del Paese.
L’ennesima condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) contro l’Italia riporta al centro del dibattito nazionale un territorio troppo spesso dimenticato: la provincia di Caserta. Tra i casi citati nella decisione di Strasburgo, infatti, spicca quello del Consorzio Idrico Terra di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Un lungo post pubblicato su Facebook: «Le parole pesano davvero. Una ragazza sommersa dall’odio può cadere in un buco nero da cui è difficilissimo uscire» - facebook.com Vai su Facebook
Tornati al punto di partenza, cioè in un buco nero #Juventus #NapoliJuve #Spalletti #Elkan Vai su X
Non si finisce mai di conoscere un buco nero - Nulla di più vero per un buco nero in particolare che è sempre stato considerato vivere in coppia, e che ... Scrive media.inaf.it