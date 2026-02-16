Terra dei Fuochi maxi blitz della Polizia Metropolitana | 14 sequestri tra aziende e veicoli tra Scampia Secondigliano e Arzano

La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato 14 mezzi e aziende tra Scampia, Secondigliano e Arzano, in seguito a controlli contro l’abusivismo ambientale. Durante le operazioni, sono stati fermati tre veicoli e individuate undici aziende che operavano senza le autorizzazioni necessarie. Le operazioni sono state avviate per contrastare le attività illecite legate alla gestione dei rifiuti nella zona della Terra dei Fuochi. Un'auto è stata trovata in un’area non autorizzata, mentre alcune aziende usavano impianti irregolari per lo smaltimento dei rifiuti.

Sequestrati dalla Polizia metropolitana di Napoli 3 veicoli e 11 aziende durante le attività di controllo ambientale tra Scampia, Secondigliano e Arzano. Prosegue l'attività di contrasto ai reati ambientali messa in campo dalla Polizia metropolitana di Napoli, coordinata dal Comandante Lucia Rea in attuazione degli indirizzi operativi a seguito della sentenza CEDU ' Terra dei Fuochi ' impartiti in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Quattordici sequestri e altrettante persone denunciate tra Scampia, Secondigliano e le aree di confine con il vicino comune di Arzano.