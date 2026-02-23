Terni tredicesima edizione di ‘San Valentino Arte’ | L’amore in tutte le declinazioni VINCITORI E CATEGORIE

La manifestazione ‘San Valentino Arte’ ha attirato molti visitatori e critici, grazie alla sua varietà di opere e temi. La tredicesima edizione, intitolata “L’amore in tutte le declinazioni,” si è conclusa con premiazioni domenica 22 febbraio al Museo Diocesano. La partecipazione numerosa ha dimostrato l’interesse verso le diverse interpretazioni dell’amore attraverso l’arte. Decine di artisti hanno presentato le loro creazioni, rendendo l’evento un punto di riferimento culturale locale.

“Uno straordinario riscontro di pubblico e critica”. La tredicesima edizione di ‘San Valentino Arte’ è culminata con le premiazioni di domenica 22 febbraio, nella location del Museo Diocesano dove si è sviluppata la mostra-concorso.“Un’edizione intensa, che ha saputo celebrare l’amore per l’arte in tutte le sue declinazioni, consolidando il legame profondo tra la città, i suoi artisti e la scena internazionale”. La kermesse ha vissuto momenti di altissimo profilo culturale, a partire dalla mostra dedicata a Palmiro Teofoli e realizzata grazie alla disponibilità della famiglia, che ha permesso di omaggiare un grande protagonista dell’arte locale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni, tredicesima edizione di San Valentino Arte: “Fruizione consapevole e partecipata mediante percorso espositivo”Terni ospita la tredicesima edizione di San Valentino Arte, un evento che coinvolge artisti italiani e internazionali. Terni, Simonetta Pantalloni trionfa alla Biennale d’arte – edizione San Valentino: “Abbraccio ideale tra persone di varie etnie”Simonetta Pantalloni ha vinto il primo premio alla Biennale d’arte Internazionale, edizione speciale dedicata a San Valentino, perché la sua opera Utopia 2026 rappresenta un abbraccio simbolico tra persone di diverse etnie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Terni, la mostra San Valentino Arte: Tradizione e innovazione, memoria e ricerca FOTO E PARTECIPANTI; Terni, tredicesima edizione di ‘San Valentino Arte’: L’amore in tutte le declinazioni VINCITORI E CATEGORIE; Terni, conferenza ‘Je est un autre – Il primitivismo come avanguardia del primo Novecento’: Ridefinito il concetto di essenzialità; Terni, la città celebra il Santo Patrono: tutti gli appuntamenti per la festa di San Valentino. Terni, Maratona di San Valentino 2026: trionfa BoufarsÈ il marocchino Hicham Boufars il nuovo re della Maratona di San Valentino che ha portato migliaia di corridori a celebrare la festa degli innamorati il giorno prima e poi a correre alla domenica sull ... umbria24.it Maratona San Valentino Terni, 15 anni di corsa dell’amore: percorso e viabilitàdi Ma. Gi. Pen. La corsa dell’amore torna a Terni il 15 febbraio. Quindici sono anche gli anni che nel 2026 compie la Maratona di San Valentino, evento firmato Asd Amatori Podistica. Per l’occasione p ... umbria24.it Da Cocciante agli Skunk Anansie, il San Valentino si conferma arena da 9.500 posti. Ma la Giunta Basso guarda oltre: l'Interporto e il nuovo stadio i futuri hub della musica internazionale - facebook.com facebook