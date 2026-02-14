Terni Simonetta Pantalloni trionfa alla Biennale d’arte – edizione San Valentino | Abbraccio ideale tra persone di varie etnie

Simonetta Pantalloni ha vinto il primo premio alla Biennale d’arte Internazionale, edizione speciale dedicata a San Valentino, perché la sua opera Utopia 2026 rappresenta un abbraccio simbolico tra persone di diverse etnie. La vittoria è arrivata dopo che la giuria ha apprezzato il modo in cui l’artista ha saputo unire temi di diversità e unità in un’unica creazione. La cerimonia si è svolta a Terni, nel cuore di una città che si prepara a ospitare un evento artistico di grande rilievo.

Un riconoscimento importante per Simonetta Pantalloni: la giuria della Biennale d'arte Internazionale – edizione speciale San Valentino – ha assegnato il primo premio all'artista per l'opera Utopia 2026. Le motivazioni della giuria: "Un lavoro che incarna perfettamente il tema dell'evento: incontro tra persone, popoli e culture. Un grande nodo di tessuti di vario colore, a forma di sfera, sorregge donne di tutto il mondo legate da un abbraccio, simboleggiando l'unione e la solidarietà tra i popoli". Ancora: "L'opera rappresenta un messaggio di pace e speranza per un futuro migliore, celebrando la diversità e la cooperazione tra le culture.