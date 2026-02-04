Terni tredicesima edizione di San Valentino Arte | Fruizione consapevole e partecipata mediante percorso espositivo

Da ternitoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni ospita la tredicesima edizione di San Valentino Arte, un evento che coinvolge artisti italiani e internazionali. La mostra si svolge dal 7 al 22 febbraio e invita il pubblico a vivere l’arte in modo attivo e consapevole. Organizzata da Madè Eventi e dall’associazione Ponte degli Artisti, questa edizione punta su un percorso espositivo che stimola la partecipazione e la riflessione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e per chi vuole scoprire nuove frontiere della creatività contemporanea.

Il concorso internazionale San Valentino Arte giunge alla tredicesima edizione (7-22 febbraio). ideato da Maela Piersanti ed organizzato da Madè Eventi e dall'associazione Ponte degli Artisti, rinnova il proprio impegno nella promozione dell'arte contemporanea attraverso una mostra–concorso che.

