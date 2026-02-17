Terni | sindaco Bandecchi a processo per evasione fiscale di oltre 20 milioni di euro indagata la gestione Unicusano

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si trova sotto processo perché è accusato di aver evaso più di 20 milioni di euro, collegando questa accusa alla gestione dell’Università Unicusano. La procura ha aperto un procedimento penale e ha iscritto nel registro degli indagati anche alcuni manager dell’ateneo, che avrebbero favorito il reato fiscale. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle dichiarazioni fiscali e nelle operazioni finanziarie dell’università, che avrebbero consentito di ridurre ingenti somme di imposte.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale che riguarda la gestione dell'Università Unicusano. L'accusa è di aver sottratto al fisco oltre 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022, coinvolgendo anche altre tre persone. Il procedimento si concentra sull'imposta Ires, gettito fondamentale per le finanze dello Stato. La vicenda giudiziaria che vede coinvolto il primo cittadino di Terni si è formalizzata con la decisione del giudice unico del Tribunale di Roma, Nicola Di Grazia.