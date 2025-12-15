Raid notturno alla scuola media di Ripi Rubati 40 computer danni da 40.000 euro

Questa mattina, la scuola media di Ripi è stata teatro di un raid notturno durante il quale sono stati rubati 40 computer. Il furto ha causato danni stimati in circa 40.000 euro, lasciando studenti e personale scolastico in difficoltà e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli istituti scolastici.

Amara sorpresa questa mattina per il personale e gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado Ripi in provincia di Frosinone. All'apertura della struttura, intorno alle ore 08:00, è stata scoperta l'effrazione messa a segno da ignoti malviventi durante il fine settimana.I Carabinieri della. Frosinonetoday.it

