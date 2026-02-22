Rimonta rossoverde la Ternana Women non si arrende alla Juventus | un punto d’oro per la salvezza

La Ternana Women ottiene un pareggio importante contro la Juventus, dopo aver subito due gol nel primo tempo. La causa è la determinazione delle rossoverdi, che non si sono arrese e hanno reagito con energia e precisione. Nel secondo tempo, hanno segnato due volte, portando a casa un risultato che rafforza la loro posizione in classifica. La squadra dimostra di avere carattere e voglia di lottare fino alla fine.

Sotto di due reti e poi il pareggio: la cronaca del match. Ora due settimane di pausa e poi la trasferta in casa del Como La Ternana Women conquista un punto pesantissimo in chiave salvezza. Nel lunch match contro la Juventus, le rossoverdi vanno sotto di due reti ma trovano forza, idee e qualità per rimontare fino al definitivo 2-2. Le bianconere sbloccano il risultato con Brighton al 28’ del primo tempo. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato Capeta (34') ma la reazione della squadra di mister Mauro Ardizzone è immediata: nel recupero della prima frazione Valeria Pirone trasforma il quinto rigore stagionale e riapre la gara. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Juventus Women, interrotto il prestito alla Ternana di Ferraresi: già pronta la nuova avventuraJuventus Women ha interrotto il prestito di Ferraresi alla Ternana, aprendo così una nuova fase per l’attaccante. Stefano Bandecchi: “Il ramo d’azienda della clinica è tornato alla Ternana Women. Pronti a costruire e diffida alla Ternana calcio”Il ritorno del ramo d’azienda della clinica alla Ternana Women ha suscitato tensioni, con Stefano Bandecchi che annuncia azioni legali e mette in guardia la Ternana calcio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ternana all’esame Pineto: Una partita difficile; Ternana Women-Genoa 3-1: Pirone trascina le rossoverdi; La Ternana batte l’Arezzo. Per soldi spesi . Il monte-ingaggi è il più alto del girone B; Rassegna stampa - La Nazione - Ternana all’esame Pineto. Rassegna stampa – La Nazione – Ternana all’esame PinetoTernana all’esame Pineto titola La Nazione oggi in edicola. Di seguito l’estratto dell’articolo. ternananews.it Ternana Women, la vittoria contro il Genoa avvicina il sogno salvezza: otto giornate per restare in Serie ALa vittoria per 3-1 in rimonta conquistata in casa nel giorno di San Valentino dalla Ternana Women sul Genoa Women vale tantissimo in chiave salvezza. Lo scontro diretto ha visto infatti le rossoverdi ... today.it Juve Women fermata in rimonta dalla Ternana. Canzi: "Risultato pesante per la classifica" - facebook.com facebook Serie A Women (Italy): Ternana W 2–2 Juventus W @SerieA_Women #SerieA_Women #TernanaJuventus #womenlivescore #FutFem #WomensFootball x.com