Juventus Women Napoli 1-1 LIVE | inizia la ripresa Beccari pareggia subito

La nona giornata di Serie A Women mette di fronte Juventus Women e Napoli in una sfida equilibrata. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, con Beccari che ha pareggiato subito dopo la ripresa. Di seguito, la sintesi, moviola, tabellino e tutte le informazioni live sul match.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la nona giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Nona partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha appena conquistato i playoff in UWCL. A Biella arriva il Napoli che è una delle principali rivelazioni del campionato: le bianconere non possono perdere altri punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 1-1: sintesi e moviola. 46? Gol Beccari – Cross morbido dalla sinistra di Carbonell sul secondo palo. Beccari al volo batte Beretta che non può nulla 46? Inizio secondo tempo – Si riparte, tre cambi nella Juve 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+1? Ammonita Kullberg – Intervento in ritardo 39? Gol Kozak – Vantaggio meritato dal Napoli. Juventusnews24.com Pagina 1 | Juventus Women-Napoli in diretta: orario, formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile - Dopo lo straripante successo in Champions contro il St Polten, e in attesa della sfida europea della prossima settimana contro il Manchester United, si app ... tuttosport.com

Juventus Women Napoli 0-1, fine primo tempo: Kozak trova il vantaggio - 39' – Vantaggio Napoli: dopo una carambola in area ... tuttojuve.com

Quando si gioca #JuveNapoli ? Tutti i dettagli sulla gara della #JuventusWomen ?? x.com

Domani c'è Juventus Women Napoli Dove vederla in tv ???? - facebook.com facebook

© Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 1-1 LIVE: inizia la ripresa, Beccari pareggia subito

HIGHLIGHTS SERIE A | Juventus Women 1-1 Napoli | Matchday 17

Video HIGHLIGHTS SERIE A | Juventus Women 1-1 Napoli | Matchday 17 Video HIGHLIGHTS SERIE A | Juventus Women 1-1 Napoli | Matchday 17