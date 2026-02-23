Ternana un’occasione da non perdere | In campo con grande determinazione

La Ternana ha ottenuto una vittoria importante contro il Forlì, spinta dalla voglia di migliorare la classifica. Con questa vittoria, i rossoverdi salgono al quinto posto, avvicinandosi alle squadre in zona playoff. La squadra ha mostrato un gioco deciso e compatto, sfruttando al massimo le occasioni in attacco. La prossima sfida sarà decisiva per consolidare questa posizione e avvicinare le prime tre. La squadra si prepara a affrontare la trasferta con fiducia.

Occasione da non perdere. Battendo il Forlì i rossoverdi balzerebbero al quarto posto della classifica, raggiungendo il Campobasso e la Juventus Next Gen (si sono sfidate ieri, vittoria dei molisani) che tra l’altro devono entrambe osservare il turno di riposo. "L’obiettivo – spiega Fabio Liverani – è quello che vorremmo raggiungere ad aprile, possibile, non certo facile e scontato. Mancano tante partite e dobbiamo dare tutto. Per questa gara abbiamo optato per una via di mezzo tra un non ritiro totale e un ritiro lungo. Di certo vogliamo continuare con i risultati positivi. Ci attende un’avversaria che gioca bene, è organizzata e ha individualità offensive importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ternana tra campo, Tar e Giustizia Sportiva. Gennaio di fuoco, quattro gare da non perdereIl mese di gennaio si presenta come un periodo cruciale per la Ternana, tra impegni sul campo e questioni legali presso il Tar e la Giustizia Sportiva.

Ternana Juventus Women 0-0 LIVE: subito grande occasione per VangsgaardVangsgaard ha sfiorato il gol con un colpo di testa al primo minuto, innescando un'azione pericolosa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Enorme occasione persa dalla Juventus Women che non sfrutta lo scontro diretto tra Inter e Roma Le bianconere si fanno rimontate dalla Ternana Il racconto del match nel primo commento - facebook.com facebook