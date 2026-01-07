Ternana tra campo Tar e Giustizia Sportiva Gennaio di fuoco quattro gare da non perdere

Il mese di gennaio si presenta come un periodo cruciale per la Ternana, tra impegni sul campo e questioni legali presso il Tar e la Giustizia Sportiva. Quattro partite fondamentali caratterizzano questa fase, in un contesto che richiede attenzione sia alle prestazioni sportive che alle sfide giudiziarie. Un momento di grande importanza per la squadra e per l’intero ambiente, che richiede concentrazione e determinazione.

E' un gennaio di assoluta importanza, non solo sul campo, ma anche fuori, vedi Tar e Giustizia Sportiva. La squadra di Fabio Liverani è attesa da quattro partite. Venerdì prossimo sarà in trasferta ad Ascoli e sabato 24 giocherà in casa contro il Carpi (dopo il turno di riposo in cui sarebbe stata in programma Ternana-Rimini). Contro il Potenza (gara d'andata il 14 al "Liberati", ritorno il 28) è in palio la finale di Coppa Italia. Dal punto di vista societario sono due le date ben evidenziate in agenda. Una è martedì 27, quando al Tar dell'Umbria sarà esaminato il ricorso presentato dalla Regione in merito al progetto stadio-clinica.

