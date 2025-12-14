Ternana-Bra ultime dai campi e probabili formazioni | ballottaggio per l’attacco rossoverde
La Ternana si prepara a tornare in campo domenica 14 dicembre al “Libero Liberati” contro il Bra, in un incontro valido per il campionato. La sfida rappresenta un'importante occasione per i rossoverdi di consolidare la posizione in classifica e di testare le scelte tattiche, con un focus particolare sul ballottaggio per l’attacco.
Nuovo appuntamento di campionato per la Ternana, che domenica 14 dicembre torna in campo al “Libero Liberati” per affrontare il Bra. Il calcio d’inizio della sfida del girone B di Serie C è fissato per le ore 14.30.Le Fere si presentano alla sfida forti del doppio successo ottenuto nell’ultima. Today.it
Ternana-Bra: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net
Ternana, squadra al lavoro e prevendita in corso: le ultime verso la sfida con il Bra - La Ternana prosegue la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Bra, in programma domani alle ore 14:30 ... ternananews.it
Le tre cose successe nelle ultime 24H: Ternana, la società cambia tutto Scomparso il giovane Mattia Barbetti Gioco legale in Umbria, il sorpasso del digitale #tag24umbria #ternana #trasimeno - facebook.com facebook
#Ternana, #Liverani: «Negli ultimi 30 giorni non ho parlato di #calcio con i #ragazzi» x.com
Gol PAZZESCHI che non vedremo più