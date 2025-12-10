Ternana-Brescia ultime dai campi e probabili formazioni | Kerrigan e Pettinari dal primo minuto

Today.it | 10 dic 2025

Ternana e Brescia si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia, con in palio un pass per le semifinali. La partita, in programma alle 18 allo stadio Libero Liberati di Terni, vedrà in campo Kerrigan e Pettinari dal primo minuto, in una sfida decisiva per la qualificazione.

Le formazioni di Ternana-Brescia si contendono il pass per le semifinali di Coppa Italia. Alle 18 scendono in campo allo stadio Libero Liberati (mercoledì 10 dicembre) nella gara valevole per i quarti di finale a turno unico. In caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti direttamente. 🔗 Leggi su Today.it

