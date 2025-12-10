Ternana-Brescia ultime dai campi e probabili formazioni | Kerrigan e Pettinari dal primo minuto
Ternana e Brescia si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia, con in palio un pass per le semifinali. La partita, in programma alle 18 allo stadio Libero Liberati di Terni, vedrà in campo Kerrigan e Pettinari dal primo minuto, in una sfida decisiva per la qualificazione.
Le formazioni di Ternana-Brescia si contendono il pass per le semifinali di Coppa Italia. Alle 18 scendono in campo allo stadio Libero Liberati (mercoledì 10 dicembre) nella gara valevole per i quarti di finale a turno unico. In caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti direttamente. 🔗 Leggi su Today.it
Ternana, grande festa dopo il derby al Curi. E domani quarti di Coppa con l’Union Brescia
Ternana-Brescia, Fabio Liverani: “Intelligenza, attenzione e determinazione. Pettinari giocatore fuori categoria”
Ternana-Union Brescia, quarti di finale Coppa Italia Serie C 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
La partita esterna di Coppa Italia contro la Ternana, in programma mercoledì 10 dicembre alle 18, passa in secondo piano anche se in palio c'è la qualificazione in semifinale. A tenere banco in casa Brescia è la vicenda-allenatore. Chi sarà il successore di Vai su Facebook
Tomorrow the Quarterfinals for the Coppa, streaming info below: Pro Vercelli - Latina (FIFA+) Ravenna - Latina (OneFootball) Ternana - Brescia (OneFootball) Potenza - Crotone (OneFootball) Vai su X
Ternana-Union Brescia: diretta live e risultato in tempo reale - Union Brescia di Mercoledi 10 dicembre 2025: formazioni e tabellino. Da calciomagazine.net
