Termal Bologna Marathon | data percorso ed eventi collaterali

Il record di iscrizioni e il raggiungimento del sold out alla Termal Bologna Marathon sono il risultato di un crescente entusiasmo per questa corsa. La manifestazione attira ogni anno centinaia di appassionati, desiderosi di vivere l’esperienza sulla lunga distanza. La città si prepara ad accogliere i corridori con un percorso che attraversa punti iconici e momenti di festa lungo il tracciato. La gara si avvicina e l’atmosfera si fa già vibrante.

Bologna corre ancora, sempre più bella e sempre più grande, con un record e sold out di partecipanti che segna una pagina importante di storia di questo evento. Termal Bologna Marathon quest'anno sarà "Bologna la Dotta" (dopo "Bologna la Turrita" nel 2024 e "Bologna la Grassa" nel 2025), un omaggio al ruolo centrale che la conoscenza, la cultura e l'istruzione hanno nella storia della città. A rafforzare questo messaggio c'è la collaborazione con l'Università di Bologna, che nel 2026 scenderà idealmente in piazza accanto a migliaia di runner per sottolineare il valore della formazione come motore di crescita, individuale e collettiva.

Termal bologna marathon, un successo chiamato sold outLa Termal Bologna Marathon si conferma un evento di grande interesse, con tutte le distanze competitive già esaurite.

Ecco i percorsi della Termal Bologna Marathon 2026La Termal Bologna Marathon 2026 si avvicina, con i percorsi già annunciati.

