Termal bologna marathon un successo chiamato sold out

La Termal Bologna Marathon si conferma un evento di grande interesse, con tutte le distanze competitive già esaurite. Dopo il successo riscosso nel 2025, l’edizione in corso si apre con numeri positivi e un’ampia partecipazione. L’organizzazione si impegna a garantire un’esperienza di qualità per i runner e gli appassionati, consolidando Bologna come meta di riferimento per le competizioni podistiche.

BOLOGNA – Il nuovo anno della Termal Bologna Marathon prosegue sulla scia del successo con cui l’evento aveva salutato il 2025, a pochi giorni dal brindisi inaugurale è già tempo di annunciare il sold-out per tutte le distanze competitive. Sono, dunque, chiuse con larghissimo anticipo le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Presentata la medaglia della Termal Bologna Marathon 2026

Leggi anche: Sold out la 41^ Estra Firenze Marathon. Domenica 30 novembre 107 nazioni al via

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sport, è sold out la Termal Bologna Marathon; Coelmo Napoli City Half Marathon: Elvanie Nimbona corre per il primato italiano di mezza; Polizia locale, sequestrati 415 petardi durante la notte di Capodanno; Bologna piange il giovane Giovanni Tamburi.

Termal Bologna Marathon, vincono il keniano Cheruiyot e l'italiana Venturi - BOLOGNA – Il sole ha accarezzato la Termal Bologna Marathon illuminando i sorrisi dei 10mila atleti impegnati sulle cinque distanze dell’intero fine settimana, una giornata ricca di emozioni che ha ... corrieredellosport.it

RIAPERTURA ISCRIZIONI 42K Mercoledì 14 Gennaio alle ore 9:00 scatta il CLICK DAY per un numero limitato di pettorali della sola 42K - Termal Bologna Marathon. Non sarà prevista una lista d’attesa, le iscrizioni verranno accettate esclusivamente in - facebook.com facebook