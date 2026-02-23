Teneva in casa 300 grammi di droga Arrestato un minorenne
Un minorenne di Perugia è stato arrestato dai carabinieri di Anghiari perché trovati in casa con oltre 300 grammi di hashish pronti alla vendita. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione mirata, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto del giovane. Il ragazzo aveva nascosto la droga in un mobile della sua stanza, cercando di evitarne il ritrovamento. La vicenda prosegue con approfondimenti investigativi.
Il ragazzo, residente nel perugino, è stato beccato dai carabinieri di Anghiari. Adesso si trova presso l'istituto di detenzione di Firenze I carabinieri di Anghiari, supportati dal nucleo radiomobile di Sansepolcro, hanno arrestato un giovane residente in provincia di Perugia per la detenzione di oltre 300 grammi di hashish, confezionati e pronti per essere immessi sul mercato illegale. I militari, dopo averlo notato aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le stradine di Anghiari, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di un pacchetto incellofanato che conteneva oltre 20 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
