Teneva in casa 300 grammi di droga Arrestato un minorenne

Un minorenne di Perugia è stato arrestato dai carabinieri di Anghiari perché trovati in casa con oltre 300 grammi di hashish pronti alla vendita. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione mirata, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto del giovane. Il ragazzo aveva nascosto la droga in un mobile della sua stanza, cercando di evitarne il ritrovamento. La vicenda prosegue con approfondimenti investigativi.