Offanengo teneva in casa più di tre chili di droga | arrestato un 21enne

In un'operazione a Offanengo, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 anni con oltre tre chili di droga in casa. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare il fenomeno del traffico illecito.

Offanengo (Cremona), 27 gennaio 2026 – Teneva tre chili di droga in casa ad Offanengo e così uno spacciatore di 21 anni, con precedenti, è stato arrestato nella sera di venerdì 23 gennaio dai carabinieri della Stazione di Romanengo. I militari si sono presentati a casa sua, perché avevano saputo che poteva detenere armi o munizioni non denunciate. Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo Così è scattato il blitz: i carabinieri si sono posizionati nei pressi dell’abitazione del ragazzo e hanno atteso il suo rientro a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

