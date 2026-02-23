Un minorenne è stato arrestato a causa del ritrovamento di droga nella sua abitazione. La polizia ha scoperto sostanze stupefacenti nascosta in una camera da letto durante una perquisizione mirata. L’operazione fa parte di un’attività costante per fermare lo spaccio nella zona della Valtiberina, in provincia di Arezzo. Gli agenti hanno sequestrato diverse dosi di hashish e marijuana, mentre il giovane è stato portato in commissariato per le procedure di rito.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Droga in casa, arrestato un minorenne. Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo. I Carabinieri della Stazione di Anghiari, supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro, hanno arrestato un giovane della provincia di Perugia per aver detenuto oltre 300 grammi di hashish, confezionati e pronti per essere immessi sul mercato illegale. I militari dell’Arma, in particolare, dopo aver notato un ragazzo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le stradine del borgo del Baldaccio, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di un pacchetto incellofanato che conteneva oltre 20 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it

