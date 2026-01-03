Metro B nuovi treni in arrivo | Hitachi promette un convoglio al mese fino al 2026

Hitachi ha annunciato l’arrivo di nuovi treni per la linea Metro B, con una cadenza di un convoglio al mese fino al 2026. Il primo treno è previsto entro la fine di gennaio, seguito da una pausa a febbraio, e successivamente un nuovo convoglio ogni mese. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi e la frequenza delle corse, garantendo un’offerta più moderna e affidabile per i pendolari.

Un nuovo treno entro la fine di gennaio. Poi, dopo la pausa di febbraio, dovrà arrivare un convoglio al mese fino a dicembre 2026. È l'impegno assunto da Hitachi, l'azienda che sta realizzando i treni destinati alla metro B, con il Comune di Roma.

Roma, metro B: salta la chiusura anticipata dal 7 gennaio, un nuovo treno in arrivo (forse) da metà aprile - Roma, sembrava tutto pronto per cambiare le abitudini di migliaia di persone: dal 7 gennaio era stata messa in conto una chiusura serale anticipata della Metro B, con l’idea di liberare ore utili ai c ... msn.com

Metro B, decisa la data d’entrata in servizio del primo nuovo treno Hitachi. Nessuna chiusura anticipata - Roma Capitale ha ufficializzato che il primo treno Hitachi sarà operativo a partire dal 15 marzo 2026, segnando l’inizio di una nuova fase p ... msn.com

