Metro B nuovi treni in arrivo | Hitachi promette un convoglio al mese fino al 2026

Hitachi ha annunciato l’arrivo di nuovi treni per la linea Metro B, con una cadenza di un convoglio al mese fino al 2026. Il primo treno è previsto entro la fine di gennaio, seguito da una pausa a febbraio, e successivamente un nuovo convoglio ogni mese. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi e la frequenza delle corse, garantendo un’offerta più moderna e affidabile per i pendolari.

Un nuovo treno entro la fine di gennaio. Poi, dopo la pausa di febbraio, dovrà arrivare un convoglio al mese fino a dicembre 2026. È l’impegno assunto da Hitachi, l’azienda che sta realizzando i treni destinati alla metro B, con il Comune di Roma.Nuovi treni a RomaNel corso della riunione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

