Oggi le metro a Milano chiudono più tardi per la partita di Champions League Inter Arsenal

Martedì 20 gennaio alle 21, San Siro ospita la partita di Champions League tra Inter e Arsenal. In occasione dell’evento, Atm ha esteso gli orari di chiusura della metropolitana a Milano, offrendo un servizio più articolato per agevolare gli spostamenti dei tifosi con i mezzi pubblici. Questa misura mira a garantire una migliore mobilità e sicurezza durante la serata.

Torna la Champions League, a San Siro si gioca Inter - Arsenal: martedì 20 gennaio, alle 21. Per l'occasione Atm ha previsto un servizio per facilitare gli spostamenti con i mezzi pubblici dei tifosi da e per lo stadio di San Siro. Le linee della metro M1 (da Lotto verso Sesto) e M5 chiudono più tardi: sulla M1, i treni in servizio da Lotto verso Sesto (non al contrario). Ultime partenze da Lotto alle 00:40, 00:50 e 1. Sulla M5, i treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza all'1 dai capolinea. Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto verso Lotto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

