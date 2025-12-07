Qal At-Akragas | Gambino e Lopez determinanti i biancazzurri con carattere chiudono il match per 5 a 2
L'Akragas schiaccia il Qal At. Allo stadio Pino Bongiorno di Caltagirone, l'undicesima giornata del campionato di Promozione, si chiude con un tripudio di colori biancazzurri dopo una partita vivace e appassionante. Fra i momenti salienti del match: il Caltagirone rimasto in dieci e Llama che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
