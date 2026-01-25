Tempesta di neve si abbatte sugli USA | temperature fino a -46 in 300mila senza elettricità e voli cancellati

Una forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C. La crisi ha portato alla dichiarazione di emergenza in dieci stati, con circa 300.000 persone senza elettricità e numerosi voli cancellati. La situazione richiede attenzione alle condizioni meteo e alle misure di sicurezza adottate dalle autorità.

Il presiedente Donald Trump ha approvato la dichiarazione di emergenza per dieci Stati USA attraversati dalla tempesta di neve e gelo attesa per le prossime ore: migliaia di voli sono già stati cancellati, in 300mila sono senza elettricità e i supermercati sono stati presi d'assalto. Tra le aree più colpite quella di New York.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa, oltre 12mila voli cancellatiUna forte tempesta di neve e ghiaccio sta interessando gli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 12.

Tempesta di neve negli Stati Uniti, fino a -40 gradi. Trump State a casa, al caldoUn gelo inaudito sta investendo gli Stati Uniti. Forti nevicate, piogge gelate, vento, temperature glaciali (fino a -40 gradi Celsius) ed estese interruzioni di corrente. Cinquantamila persone si ... tg.la7.it

Winter Storm, la grande tempesta di neve sta per iniziare: a New York e costa nord-est USASituazione meteo a New York e costa nord-est USA alle 00:00 locali (EST) del 25 gennaio 2026 Alle 00:00 EST del 25 gennaio 2026 (ovvero nella notte ... meteogiornale.it

#Tempesta invernale sugli #USA: ghiaccio, #neve e blackout mettono in ginocchio metà Paese. “Impatti catastrofici” x.com