Gli Stati Uniti si trovano nel mezzo di una crisi energetica senza precedenti. Il prezzo del gas naturale sale alle stelle, colpendo famiglie e imprese di tutta la nazione. La situazione si aggrava con le tensioni tra l’amministrazione e le compagnie del settore, mentre la domanda continua a crescere. Intanto, le autorità cercano di trovare soluzioni rapide, ma il problema sembra destinato a peggiorare nei prossimi mesi.

L’America parla dell’ Ice, l’Immigration and Custom Enforcement, e delle sue violenze a Minneapolis, ma c’è un altro ice, quello propriamente detto, il ghiaccio, che ha stretto nella sua morsa il cuore degli Stati Uniti. Causando, tra le altre cose, un boom del prezzo del gas naturale, dei costi di riscaldamento dei cittadini americani e, dunque, un’allerta sull’inflazione, vera spada di Damocle che pende sull’amministrazione di Donald Trump. Il duro colpo del gelo sugli Usa. Non solo l’ondata di gelo ha causato almeno 30 morti, paralizzato i trasporti e intere città e non solo sarà da mettere in conto una quantità di danni superiore ai 100 miliardi di dollari e un calo del Pil del primo trimestre tra lo 0,5 e l’1,5%, ma bisognerà anche valutare se il boom del prezzo del gas lascerà strascichi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gas, tempesta perfetta sugli Usa. Un messaggio anche per Trump

Approfondimenti su Gas Tempesta

La recente attenzione di Donald Trump sulla Groenlandia evidenzia come il controllo statunitense su questa regione possa avere ripercussioni anche per l’Unione Europea.

Le recenti minacce di Trump riguardo ai dazi hanno generato preoccupazioni sui mercati finanziari, che temono una possibile escalation e una ‘tempesta perfetta’.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gas Tempesta

Argomenti discussi: Gas Europa, la tempesta perfetta tra freddo estremo e nuova dipendenza dal GNL Usa; Prezzo gas Europa in rialzo: stoccaggi, gelo USA e rischi bollette; (AI) Ciao Gemini, ma nel 2025 la temperatura media globale ha superato la soglia di +1,5°C?; Bollette, il 2025 segna la svolta per gli italiani: luce e gas tornano a prezzi stabili. Basta brutte sorprese.

COMMENTO ENERGY: tempesta perfetta su gas tra giorni merla e geopoliticaMILANO (MF-NW)--Si avvicinano i giorni della merla e il gas europeo torna a comportarsi come una variabile macro instabile, non come una semplice commodity stagionale. Il movimento delle ultime setti ... milanofinanza.it

Gas da record in una settimana da tempesta perfetta, balzano i futureUna 'tempesta perfetta' si è scatenata sul gas in Europa nell'ultima settimana, tra il 'generale inverno', la minaccia di un attacco in Iran e le manutenzioni di alcuni siti produttivi in Norvegia. I ... msn.com

Le lancette segnavano le 19:45 quando il Bombardier Challenger 600 ha dato gas sulla pista dell'aeroporto di Bangor. Fuori, la tempesta Fern non concedeva tregua. Ma il decollo si è trasformato in un incubo in pochi secondi: appena staccatosi dal suolo, il j - facebook.com facebook

Tempesta invernale sugli #StatiUniti: la risposta dai prezzi del #gas x.com