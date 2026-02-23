tempesta di neve paralizza new york treni e voli cancellati e milioni di persone chiuse in casa

Una forte tempesta di neve ha colpito New York, causando blackout e gravi problemi ai trasporti. La causa principale è un ciclone bomba che ha portato fitte nevicate e venti intensi. Molti treni e voli sono stati cancellati, lasciando milioni di persone bloccate in casa. Le autorità hanno invitato alla prudenza, mentre le strade sono diventate impraticabili in molte zone. La città si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa ondata di maltempo.

Una violenta tempesta di neve ha messo in ginocchio la città di New York e l’intero Nord-Est degli Stati Uniti. In meno di ventiquattr’ore sono caduti oltre 40 centimetri di neve, con visibilità ridotta a meno di 400 metri. La bufera ha reso quasi impossibile la circolazione. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a restare in casa, mentre l’allerta meteo riguarda oltre 40 milioni di persone tra Pennsylvania e Maine. Il sindaco Mamdani invita a restare a casa Lo stato dei voli a New York e dintorni Black out sulla East Coast Nord-Est degli Usa colpito dalla neve Il sindaco Mamdani invita a restare a casa Queste le condizioni meteo aggiornate di New York City, diffuse su X direttamente dal sindaco Zohran Kwame Mamdani alle 18:00, ora locale: “Nevicate: 14-20 pollici di neve, con la maggior parte delle aree che segnalano 16-19 pollici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Stati Uniti, tempesta di neve paralizza New York: oltre 5mila voli cancellati negli UsaUna tempesta di neve ha causato il caos a New York, bloccando migliaia di voli e lasciando migliaia di passeggeri a terra.

Tempesta di neve a New York, strade chiuse e migliaia di voli cancellati: “La peggiore degli ultimi 10 anni”Una tempesta di neve ha investito New York, causando numerose strade bloccate e decine di voli cancellati.

Tempesta di neve a New York: voli cancellati e città paralizzata per Capodanno

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Tempesta di neve paralizza New York; Cronaca meteo - Nevicata eccezionale in Romania, Bucarest paralizzata con migliaia di blackout; La tormenta di neve paralizza la Valsassina (anche per colpa di chi era senza catene e gomme invernali); Allerta Meteo USA, la maxi tempesta di neve paralizza l’East Coast da New York a Boston: è la tempesta del secolo, non uscite di casa | LIVE.

Tempesta di neve paralizza New York: blackout e migliaia di voli cancellatiTempesta di neve paralizza New York e il Nord-Est degli USA: migliaia di voli cancellati, blackout e stato di emergenza in diversi Stati. Oltre 40 milioni di persone sotto allerta. tag24.it

New York isolata da una potente tempesta di neve: trasporti paralizzati, scuole chiusePer New York City, Long Island, il New Jersey, gran parte del Rhode Island e il Massachusetts orientale, la bufera ha il potenziale per avere impatti estremi, superando la scala a cinque livelli utili ... ilsole24ore.com

Sotto la neve di New York - facebook.com facebook

Billionaires' Row, complesso di grattacieli residenziali di lusso vicino all’estremità sud di Central Park a New York, appare quasi deserto secondo le stime di importanti società immobiliari. x.com