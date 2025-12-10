Curriculum vitae | gli studenti del Volta a lezione con l’esperta Fabiana Andreani

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, l’Istituto tecnico Volta di Perugia ha promosso un’iniziativa educativa coinvolgendo gli studenti nella creazione del proprio curriculum vitae, sotto la guida dell’esperta Fabiana Andreani. Un’opportunità per riflettere sul valore dell’identità e dei diritti fondamentali attraverso un’attività formativa significativa.

