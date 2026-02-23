Teddy si allarga | oltre 260 posizioni tra retail e uffici

Il gruppo Teddy ha ampliato la sua presenza, conquistando oltre 260 nuove posizioni tra negozi al dettaglio e uffici. La crescita deriva dall’espansione dei marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, che hanno aperto nuove filiali e aumentato il personale. Questa strategia di sviluppo mira a rafforzare la distribuzione e migliorare il servizio clienti. L’azienda pianifica ulteriori investimenti per sostenere l’espansione nel prossimo trimestre.

IL GRUPPO Teddy, attivo nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, continua a registrare nel 2025 una crescita positiva e lo sviluppo dell’azienda è accompagnato anche da un piano di assunzioni. Il Gruppo Teddy, infatti, prevede un piano di oltre 260 nuove assunzioni, di cui circa 60 inserimenti tra le sedi di Rimini, Bologna e Gatteo con un focus specifico su figure che lavorano nell’ambito dell’ analisi dati. Lato negozi, invece, nel 2026 sono previste 30 aperture dirette in Italia per tutti i marchi con 200 assunzioni. I percorsi formativi sono sempre all’attivo con un centro di formazione retail rivolto a figure di responsabilità del negozio quali store manager, responsabili visual e responsabili di magazzino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Moda, la sfida di Teddy: cresce in controtendenza e annuncia 260 assunzioni. Molte saranno in RomagnaIn un mercato dell’abbigliamento che fatica a riprendersi, Teddy segna il passo in modo diverso.

