Moda la sfida di Teddy | cresce in controtendenza e annuncia 260 assunzioni Molte saranno in Romagna

In un mercato dell’abbigliamento che fatica a riprendersi, Teddy segna il passo in modo diverso. Nonostante la domanda sia in calo e i consumi rallentino, il Gruppo annuncia 260 nuove assunzioni, molte delle quali in Romagna. Una mossa che sorprende, considerando le difficoltà del settore, ma che dimostra come Teddy voglia continuare a investire e crescere.

In un settore dell’abbigliamento alle prese con consumi deboli e domanda in calo, il Gruppo Teddy va in controtendenza e continua a crescere. Nel 2025 il gruppo con base a Rimini, forte dei marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha inaugurato 115 nuovi punti vendita tra diretti e.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Teddy Gruppe

La corsa alle urne in Emilia-Romagna si fa più intensa.

Nel 2025 in Emilia-Romagna cresce il ricorso alla cassa integrazione, con un aumento generale delle ore autorizzate.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Teddy Gruppe

Argomenti discussi: Moda, sfida hi-tech e rinnovata fiducia nel mercato: il Fermano ci crede; E se non comprassimo più nulla per un mese?; Annalaura Gatto (Vibram): Molti design di suole antinfortunistiche oggi ispirano i brand della moda; Moda e intelligenza artificiale devono ancora decidere se si amano o si odiano.

Moda Uomo: come vestire con stile oltre la XXL. La sfida vinta di Tagliefortionline.itTrovare capi di abbigliamento che coniughino eleganza, qualità e una vestibilità reale è stata per anni la principale frustrazione per l'uomo che necessita di ... laprimapagina.it

Moda, sfida hi-tech e rinnovata fiducia nel mercato: Il Fermano ci credeFERMO Prende il via domani (fino a venerdì 13) l’edizione 107 di Lineapelle Milano, il salone internazionale dedicato alle pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e ... corriereadriatico.it

Alle Olimpiadi non conta solo chi vince sul campo A San Siro va in scena anche un’altra sfida: quella dello stile. I brand di moda si confrontano attraverso le divise da rappresentanza, trasformando la cerimonia olimpica in una vera passerella globale Creati - facebook.com facebook

On line il primo trailer del #IlDiavolovestePrada2. A 20 anni dal film cult sul mondo della moda, #MerylStreep e #AnneHathaway ancora insieme per una nuova sfida a colpi di glamour. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3febbraio x.com