L'inchiesta sui rimborsi dell'ex rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, si estende includendo tre nuovi indagati. L'indagine si concentra sulla mancanza di controlli nelle procedure amministrative, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse pubbliche. La situazione evidenzia l'importanza di verifiche più approfondite nel settore universitario, per garantire corretta amministrazione e rispetto delle norme.

L’inchiesta sulla gestione dei rimborsi all’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, si allarga. Dopo le dimissioni dell’ottobre 2023 e il sequestro di beni per 2,5 milioni di euro disposto nel novembre scorso, le sostitute procuratrici Liliana Todaro e Roberta La Speme. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - I rimborsi d'oro dell'ex rettore, si allarga l’inchiesta sull'assenza di controlli negli uffici: tre nuovi indagati

