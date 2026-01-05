I rimborsi d' oro dell' ex rettore si allarga l’inchiesta sull' assenza di controlli negli uffici | tre nuovi indagati

L'inchiesta sui rimborsi dell'ex rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, si estende includendo tre nuovi indagati. L'indagine si concentra sulla mancanza di controlli nelle procedure amministrative, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse pubbliche. La situazione evidenzia l'importanza di verifiche più approfondite nel settore universitario, per garantire corretta amministrazione e rispetto delle norme.

L’inchiesta sulla gestione dei rimborsi all’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, si allarga. Dopo le dimissioni dell’ottobre 2023 e il sequestro di beni per 2,5 milioni di euro disposto nel novembre scorso, le sostitute procuratrici Liliana Todaro e Roberta La Speme. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

