teatro tanti appuntamenti con rumorbianco a marzo

Rumorbianco organizza numerosi spettacoli a marzo, perché vuole riflettere sul potere delle parole. La compagnia teatrale ha deciso di dedicare il mese a rappresentazioni che stimolano il pubblico a pensare al significato di ciò che viene detto e ascoltato. Questi eventi, che coinvolgono artisti locali e gruppi emergenti, mirano a far emergere il valore delle parole nella comunicazione quotidiana. La programmazione si concentra su temi attuali e suggestivi.

Arezzo 23 febbraio 2026 – Tanti appuntamenti con Rumorbianco a marzo. «Marzo per noi è questo: fermarsi un secondo e chiederci che cosa combinano le parole quando escono dalla bocca. Dove vanno. Chi toccano. Che effetti fanno. Non è teoria. È pratica quotidiana. È responsabilità. Con LESSICO VIVO vogliamo entrare nel linguaggio senza guanti: quello che usiamo in automatico, quello che a volte ferisce, quello che può anche riparare. Smontare stereotipi, attraversare conflitti, aprire spazi di ascolto dove la parola non serve a vincere ma a capire. Marzo ci trova in scena, tra i libri, nei laboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tanti appuntamenti a gennaio con la biblioteca Ginestra di MontevarchiA gennaio, la biblioteca Ginestra di Montevarchi ospita diversi eventi dedicati alla cultura e alla formazione.

Eventi week-end: tanti appuntamenti con la “Festa della Famiglia”Dal 23 al 25 gennaio 2026, si svolge la “Festa della Famiglia”, un’occasione per trascorrere insieme momenti di convivialità e rafforzare i legami familiari.

