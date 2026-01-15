Imprese lo sviluppo passa da università e turismo | investimenti per 4 milioni di euro
La Camera di Commercio ha stanziato 4 milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere lo sviluppo delle imprese locali. Gli investimenti puntano a rafforzare il rapporto tra università e turismo, favorendo opportunità di crescita e innovazione nell’economia della regione. Un impegno volto a promuovere un miglioramento sostenibile e duraturo, con risorse destinate a sostenere progetti strategici per il territorio.
In tutto 4 milioni di euro. Sono le risorse stanziate complessivamente a sostegno dell’economia locale per il 2026 dalla Camera di commercio. Misure, quelle adottate dalla massima Istituzione economica del territorio, che guardano tutte alla crescita e ad uno sviluppo duraturo e sostenibile, nel. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
