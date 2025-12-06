Tempo di lettura: 3 minuti In un’emozionante cerimonia svoltasi nella giornata di ieri, Sabatino Fonso è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “ Eccellenza Irpina nello Sport “, un tributo alla sua carriera lunga e ricca di successi nel mondo della pallacanestro. Il premio, attribuito nell’ambito delle Benemerenze Irpine, rappresenta un giusto riconoscimento per il suo impegno continuo nel promuovere i valori dello sport, della collaborazione e del merito. Una carriera segnata dalla passione e dalla disciplina Sabatino Fonso ha iniziato il suo percorso nel mondo della pallacanestro come atleta, e oggi ricopre un ruolo di dirigente, portando con sé un bagaglio di esperienza che ha contribuito a plasmare il panorama cestistico della provincia di Avellino e soprattutto di Lioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sabatino Fonso premiato come Eccellenza Irpina nello Sport e nel Basket