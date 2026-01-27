Il pronto soccorso dell’ospedale Apuane premiato come modello di eccellenza organizzativa

Il pronto soccorso dell’ospedale Apuane di Massa è stato riconosciuto come modello di eccellenza organizzativa dal laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, confermando l’efficacia delle sue pratiche e l’attenzione alla qualità dei servizi offerti.

Massa, 27 gennaio 2026 – Il pronto soccorso dell’ospedale “Apuane” di Massa ha ricevuto un importante riconoscimento dal laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il riconoscimento che premia l'eccellenza. Nell’ambito del workshop “Buone performance e buone pratiche nel percorso emergenza-urgenza del network delle Regioni”, la struttura massese è stata individuata come caso studio di eccellenza per le sue performance organizzative e gestionali, diventando un modello di riferimento per i manager della sanità. I dati delle performance del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pronto soccorso dell’ospedale Apuane premiato come modello di eccellenza organizzativa Approfondimenti su Ospedale Apuane Minacce al pronto soccorso dell’ospedale di Ponte a Niccheri e droga in casa Episodio di assistenza negata: “Emergenza dignità al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio” Le Segreterie Provinciali di FP CGIL, UIL FPL, FIALS, Nursing Up e USB PI segnalano un nuovo episodio di assistenza negata presso l’ospedale San Pio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ospedale Apuane Argomenti discussi: Al via i lavori per il pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino; Umanizzazione in Pronto Soccorso: uno sguardo sulla fragilità — Italiano; Al pronto soccorso del Policlinico di Bari oltre 90mila accessi all'anno, ma in ospedale troppi codici non urgenti; Reportage dentro i Pronto Soccorso nel picco dell’influenza: cosa sta succedendo. Il pronto soccorso dell’ospedale Apuane premiato come modello di eccellenza organizzativaLa struttura massese è stata individuata come caso studio per le sue performance organizzative e gestionali, diventando un modello di riferimento per i manager della sanità ... lanazione.it Addio a Franco, morto il malato di tumore costretto ad attendere 8 ore a terra in pronto soccorsoIl paziente oncologico, diventato suo malgrado simbolo delle difficoltà del sistema sanitario dopo il caso all’ospedale di Senigallia, è deceduto ieri ... fanpage.it È uno dei punti di riferimento della dermatologia in Toscana, ma la sua fama supera i confini regionali, toccando quelli nazionali. Ora, però, il dottor Giovanni Bagnoni, primario degli Spedali Riuniti di Livorno e del Nuovo ospedale Apuane di Massa, è pronto a - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.