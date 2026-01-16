Leo Dell’Orco condivide il ricordo di Giorgio Armani, scomparso a settembre, descrivendo il loro legame come una storia intensa e significativa. Ricorda gli ultimi mesi di malattia, caratterizzati da momenti difficili e consapevolezza del peggio. In casa, ha mantenuto tutto com’era, vivendo il dolore con sobrietà e rispetto, mantenendo vivo il ricordo di un rapporto profondo e autentico.

«Il primo periodo è stato strano. Mi mancava la persona. Poi mi sono abituato. Sono tranquillo». Alla vigilia della prima sfilata senza Giorgio Armani, scomparso a settembre, Leo Dell’Orco, suo compagno di vita e lavoro, racconta al Corriere il legame profondo che li ha uniti. «In casa, al secondo piano, ho lasciato tutto com’era e sto dalla mia parte. Dalla sua non entro. Non ho toccato nulla. Da quel giorno non mi va. Al terzo piano, quello in comune, ci sono i suoi gatti, i suoi pappagalli e il merlo. La cosa bella è che io non sogno. Tutti dicono che succede, a me non succede». Giorgio Armani, invece, dormiva poco ma sognava sempre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leo Dell’Orco racconta l'amore con Giorgio Armani: «È stata una storia bella e tosta. Gli ultimi mesi della malattia sono stati durissimi, ha capito subito che questa volta non ce l’avrebbe fatta»

Leggi anche: Leo Dell’Orco racconta la vita con Giorgio Armani: “Gli ultimi due mesi i più difficili, mi disse ‘Non ho più voglia’”

Leggi anche: “Andavo a dormire la sera non sapendo se lo avrei trovato il mattino. Mi restano i suoi gatti, i pappagalli e il merlo”: Leo Dell’Orco racconta gli ultimi mesi con Giorgio Armani

