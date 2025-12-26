Incidente a cavallo Jessica non ce l' ha fatta | era una giovane mamma
Una tragedia terribile. Non c'è altro modo per definire quanto iniziato lunedì mattina, intorno alle 11, a Toscolano Maderno Una donna di 45 anni, Jessica Caratti, era caduta da cavallo nei pressi della Scuderia Castello, nella zona di Folino Cabiana.I soccorsi erano scattati immediatamente: sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Tragica caduta da cavallo, muore a 45 anni Jessica Caratti: "Persona attiva e sempre disponibile, ci stringiamo al dolore della famiglia" - Una tragedia proprio nel giorno di Natale: non ce l'ha fatta Jessica Caratti, la 45enne rimasta coinvolta due giorni fa in un terribile incidente mentre era impegnata in un'uscita a cavallo nei ... ildolomiti.it
Mamma schiacciata dal cavallo imbizzarrito, Jessica Caratti morta dopo due giorni di agonia - La 45enne di Gardone Riviera lavorava all’Infopoint di Salò dove era molto stimata. msn.com
