TALENT ZONE| Senza correre | la marcia di Serena Di Fabio e Alessio Coppola

Serena Di Fabio e Alessio Coppola si distinguono nel mondo della marcia senza correre, grazie alla loro tecnica precisa e alla determinazione. La causa di questa differenza sta nel loro stile di gara e nel modo in cui affrontano ogni allenamento. Entrambi, nati nel 2007, si preparano già per competizioni europee, portando avanti un percorso che promette bene. La loro passione si riflette nelle prestazioni che migliorano di giorno in giorno.

ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: https:open.spotify.complaylist4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d Classe 2007, stessa fame agonistica e un futuro che parla già europeo: Alessio Coppola e Serena Di Fabio sono due dei volti più luminosi della nuova marcia italiana. Dalla categoria Allievi alla Juniores, entrambi hanno collezionato titoli continentali, record nazionali e medaglie internazionali, confermando la profondità del movimento azzurro. Dall’oro europeo U18 di Banska Bystrica alle medaglie conquistate agli Europei U20 di Tampere, passando per i record italiani indoor e su strada, l’intervista ripercorre il loro percorso tecnico, la crescita mentale e l’evoluzione verso le distanze olimpiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

